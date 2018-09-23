İzmir Körfezi'nde nefes kesen anlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen “Körfez Festivali” yelken yarışlarıyla önceki gün başladı.
Etkinlikler kapsamında hem İzmir Arkas Körfez Yarışı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kano Yarışı, Yelken Yarışları, Dragon Yarışı, Kürek Yarışları yapıldı. Körfezde nefes kesen anlar yaşandı.
İlk yılında 43 yatın katıldığı İzmir Arkas Körfez Yarışı'na bu yıl ilgi daha büyük oldu. 500 sporcunun 50 yatla katıldığı yarışlar, kentin körfezi gören farklı noktalarından heyecanla izlendi. Gün boyu Körfez rengarenk görüntülere sahne olurken, İzmirliler de sahil boyunca yarışları izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Karşıyaka Yelken Kulübü’nden başlayan optimist-lazer-4.20 sınıflarındaki yelken yarışlarında 145 sporcu mücadele ederken, kano ve kürek yarışları ise Konak Pier ile Pasaport Vapur İskelesi arasında gerçekleşti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle