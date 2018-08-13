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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR
13.08.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

İzmir Körfez Geçişi’ne durdurma: Flamingolara iyi haber

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İzmir Körfez Geçişi’ne durdurma: Flamingolara iyi haber

Doğal özellikleri ve canlı çeşitliliği ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli sulak alanlarından olan Gediz Deltası’nı üremek için kullanan yaklaşık 20 bin flamingoya “iyi haber”.

İzmir’deki ’Körfez Geçiş Projesi’ için verilen ’Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararına karşı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve Doğa Derneği ile 85 kişi tarafından İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Heyet, projenin koruma alanları ile Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediğini, projenin planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığına hükmetti.

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü İtri Levent Erkol, İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edilmesi halinde dünyadaki 10 flamingo türünden 1’inin yaşadığı Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceğini, kuşların ve körfezdeki doğal yaşamın zarar göreceğini öne sürdü. Alınan kararın, dünya doğa koruma içtihadı açısından tarihi önem taşıdığını savunan Erkol, “Bu proje bir kent içi ulaşım projesi değildir. İzmir’e herhangi faydası olmayacağı gibi tarihi zararlar verebilecek bir projedir. Bu proje binlerce kuşun yuvası olan Gediz Deltası’na ve körfeze geri dönüşü olmayan zararlar verecektir” dedi.

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