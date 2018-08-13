İzmir Körfez Geçişi’ne durdurma: Flamingolara iyi haber
Doğal özellikleri ve canlı çeşitliliği ile sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli sulak alanlarından olan Gediz Deltası’nı üremek için kullanan yaklaşık 20 bin flamingoya “iyi haber”.
İzmir’deki ’Körfez Geçiş Projesi’ için verilen ’Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararına karşı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve Doğa Derneği ile 85 kişi tarafından İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Heyet, projenin koruma alanları ile Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediğini, projenin planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığına hükmetti.
Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü İtri Levent Erkol, İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edilmesi halinde dünyadaki 10 flamingo türünden 1’inin yaşadığı Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceğini, kuşların ve körfezdeki doğal yaşamın zarar göreceğini öne sürdü. Alınan kararın, dünya doğa koruma içtihadı açısından tarihi önem taşıdığını savunan Erkol, “Bu proje bir kent içi ulaşım projesi değildir. İzmir’e herhangi faydası olmayacağı gibi tarihi zararlar verebilecek bir projedir. Bu proje binlerce kuşun yuvası olan Gediz Deltası’na ve körfeze geri dönüşü olmayan zararlar verecektir” dedi.
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