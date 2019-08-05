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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

İzmir-İstanbul Otoyolu açıldı – İşte, İstanbul – İzmir Otoyolu güzergahı

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İzmir-İstanbul Otoyolu açıldı – İşte, İstanbul – İzmir Otoyolu güzergahı

İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indiren İstanbul İzmir Otoyolu’nun açılışı 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. İstanbul ve İzmir arasındaki güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla projelendirilen otoyolun, Balıkesir kuzey-batı kavşaklarındaki kesiminin trafiğe açılmasıyla ulaşım rahatlayacak. İşte, İstanbul – İzmir otoyolu güzergahı…

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılışı pek çok turistik bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak. Yapımına 2010’da başlanan ve İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 5 saat azaltacak otoyol, Balıkesir-Edremit-Ayvalık devlet yoluna bağlantı sağlanarak, 30 dakikalık seyahat 15 dakikaya düşürülecek. Hattaki 15 hemzemin kavşağın baypas edilmesiyle yaklaşık 20 dakikayı bulan Akhisar şehir geçişindeki yolculuk 5 dakikaya inecek.

EKONOMİNİN OMURGASI OLACAK

Projeyle ayrıca Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme Otoyolu birleşerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege Bölgeleri tam erişme kontrollü otoyol ağı ile bağlanacak. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), Çanakkale Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile birlikte Marmara Otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

 İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GÜZERGAHI

İzmir-İstanbul Otoyolu açıldı – İşte, İstanbul – İzmir Otoyolu güzergahı

 

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