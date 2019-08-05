İzmir-İstanbul Otoyolu açıldı – İşte, İstanbul – İzmir Otoyolu güzergahı
İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indiren İstanbul İzmir Otoyolu’nun açılışı 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. İstanbul ve İzmir arasındaki güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla projelendirilen otoyolun, Balıkesir kuzey-batı kavşaklarındaki kesiminin trafiğe açılmasıyla ulaşım rahatlayacak. İşte, İstanbul – İzmir otoyolu güzergahı…
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılışı pek çok turistik bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak. Yapımına 2010’da başlanan ve İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 5 saat azaltacak otoyol, Balıkesir-Edremit-Ayvalık devlet yoluna bağlantı sağlanarak, 30 dakikalık seyahat 15 dakikaya düşürülecek. Hattaki 15 hemzemin kavşağın baypas edilmesiyle yaklaşık 20 dakikayı bulan Akhisar şehir geçişindeki yolculuk 5 dakikaya inecek.
EKONOMİNİN OMURGASI OLACAK
Projeyle ayrıca Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme Otoyolu birleşerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege Bölgeleri tam erişme kontrollü otoyol ağı ile bağlanacak. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), Çanakkale Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile birlikte Marmara Otoyol entegrasyonu tamamlanacak.
İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GÜZERGAHI
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