İzmir ilk sahur saati | İzmir 2018 sahur ve iftar vakitleri

İzmir'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Niyet etmek için uyanacakları saati merak eden binlerce vatandaş, İzmir sahur ve iftar saatleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre İzmir'de ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi
İZMİR İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|04:13
|05:53
|13:14
|17:04
|20:23
|21:56
|17 Mayıs Perşembe
|04:12
|05:52
|13:14
|17:04
|20:24
|21:57
|18 Mayıs Cuma
|04:10
|05:51
|13:14
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs Cumartesi
|04:09
|05:50
|13:14
|17:05
|20:26
|22:00
|20 Mayıs Pazar
|04:08
|05:49
|13:14
|17:05
|20:27
|22:01
|21 Mayıs Pazartesi
|04:07
|05:49
|13:14
|17:05
|20:27
|22:02
|22 Mayıs Salı
|04:06
|05:48
|13:14
|17:05
|20:28
|22:03
|23 Mayıs Çarşamba
|04:05
|05:47
|13:14
|17:06
|20:29
|22:04
|24 Mayıs Perşembe
|04:03
|05:47
|13:14
|17:06
|20:30
|22:06
|25 Mayıs Cuma
|04:02
|05:46
|13:14
|17:06
|20:31
|22:07
|26 Mayıs Cumartesi
|04:01
|05:45
|13:14
|17:06
|20:32
|22:08
|27 Mayıs Pazar
|04:00
|05:45
|13:15
|17:06
|20:32
|22:09
|28 Mayıs Pazartesi
|04:00
|05:44
|13:15
|17:07
|20:33
|22:10
|29 Mayıs Salı
|03:59
|05:44
|13:15
|17:07
|20:34
|22:11
|30 Mayıs Çarşamba
|03:58
|05:43
|13:15
|17:07
|20:35
|22:12
|31 Mayıs Perşembe
|03:57
|05:43
|13:15
|17:07
|20:35
|22:14
|1 Haziran Cuma
|03:56
|05:43
|13:15
|17:08
|20:36
|22:15
|2 Haziran Cumartesi
|03:55
|05:42
|13:15
|17:08
|20:37
|22:16
|3 Haziran Pazar
|03:55
|05:42
|13:16
|17:08
|20:37
|22:17
|4 Haziran Pazartesi
|03:54
|05:41
|13:16
|17:08
|20:38
|22:17
|5 Haziran Salı
|03:54
|05:41
|13:16
|17:09
|20:39
|22:18
|6 Haziran Çarşamba
|03:53
|05:41
|13:16
|17:09
|20:39
|22:19
|7 Haziran Perşembe
|03:52
|05:41
|13:16
|17:09
|20:40
|22:20
|8 Haziran Cuma
|03:52
|05:41
|13:16
|17:09
|20:40
|22:21
|9 Haziran Cumartesi
|03:52
|05:40
|13:17
|17:10
|20:41
|22:22
|10 Haziran Pazar
|03:51
|05:40
|13:17
|17:10
|20:41
|22:22
|11 Haziran Pazartesi
|03:51
|05:40
|13:17
|17:10
|20:42
|22:23
|12 Haziran Salı
|03:51
|05:40
|13:17
|17:10
|20:42
|22:24
|13 Haziran Çarşamba
|03:50
|05:40
|13:17
|17:11
|20:43
|22:24
|14 Haziran Perşembe
|03:50
|05:40
|13:18
|17:11
|20:43
|22:25