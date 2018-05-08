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    İzmir ilk sahur saati | İzmir 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    İzmir iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala araştırılan konular arasında yer aldı. Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, İzmir sahur ve iftar saaatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre binlerce vatandaşın merakla sorguladığı İzmir sahur ve iftar saatleri bilgisi

    İzmir'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Niyet etmek için uyanacakları saati merak eden binlerce vatandaş, İzmir sahur ve iftar saatleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre İzmir'de ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi

    İZMİR İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba04:1305:5313:1417:0420:2321:56
    17 Mayıs Perşembe04:1205:5213:1417:0420:2421:57
    18 Mayıs Cuma04:1005:5113:1417:0420:2521:58
    19 Mayıs Cumartesi04:0905:5013:1417:0520:2622:00
    20 Mayıs Pazar04:0805:4913:1417:0520:2722:01
    21 Mayıs Pazartesi04:0705:4913:1417:0520:2722:02
    22 Mayıs Salı04:0605:4813:1417:0520:2822:03
    23 Mayıs Çarşamba04:0505:4713:1417:0620:2922:04
    24 Mayıs Perşembe04:0305:4713:1417:0620:3022:06
    25 Mayıs Cuma04:0205:4613:1417:0620:3122:07
    26 Mayıs Cumartesi04:0105:4513:1417:0620:3222:08
    27 Mayıs Pazar04:0005:4513:1517:0620:3222:09
    28 Mayıs Pazartesi04:0005:4413:1517:0720:3322:10
    29 Mayıs Salı03:5905:4413:1517:0720:3422:11
    30 Mayıs Çarşamba03:5805:4313:1517:0720:3522:12
    31 Mayıs Perşembe03:5705:4313:1517:0720:3522:14
    1 Haziran Cuma03:5605:4313:1517:0820:3622:15
    2 Haziran Cumartesi03:5505:4213:1517:0820:3722:16
    3 Haziran Pazar03:5505:4213:1617:0820:3722:17
    4 Haziran Pazartesi03:5405:4113:1617:0820:3822:17
    5 Haziran Salı03:5405:4113:1617:0920:3922:18
    6 Haziran Çarşamba03:5305:4113:1617:0920:3922:19
    7 Haziran Perşembe03:5205:4113:1617:0920:4022:20
    8 Haziran Cuma03:5205:4113:1617:0920:4022:21
    9 Haziran Cumartesi03:5205:4013:1717:1020:4122:22
    10 Haziran Pazar03:5105:4013:1717:1020:4122:22
    11 Haziran Pazartesi03:5105:4013:1717:1020:4222:23
    12 Haziran Salı03:5105:4013:1717:1020:4222:24
    13 Haziran Çarşamba03:5005:4013:1717:1120:4322:24
    14 Haziran Perşembe03:5005:4013:1817:1120:4322:25
    Etiketler: izmir sahur saatleri , izmir iftar saatleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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