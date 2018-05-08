İzmir ilk sahur saati | İzmir 2018 sahur ve iftar vakitleri

İzmir iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala araştırılan konular arasında yer aldı. Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, İzmir sahur ve iftar saaatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre binlerce vatandaşın merakla sorguladığı İzmir sahur ve iftar saatleri bilgisi

İzmir'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Niyet etmek için uyanacakları saati merak eden binlerce vatandaş, İzmir sahur ve iftar saatleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre İzmir'de ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi İZMİR İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 17 Mayıs Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 18 Mayıs Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 19 Mayıs Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 20 Mayıs Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 21 Mayıs Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 22 Mayıs Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 23 Mayıs Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 24 Mayıs Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 25 Mayıs Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 26 Mayıs Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 27 Mayıs Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 28 Mayıs Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 29 Mayıs Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 30 Mayıs Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 31 Mayıs Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 1 Haziran Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 2 Haziran Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 3 Haziran Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 4 Haziran Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 5 Haziran Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 6 Haziran Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 7 Haziran Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 8 Haziran Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 9 Haziran Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 10 Haziran Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 11 Haziran Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 12 Haziran Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 13 Haziran Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 14 Haziran Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25