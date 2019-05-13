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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı

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İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı

İZMİR İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur (48), görevden alındı. 29 Aralık 2016 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Salnur, görevi devretmek üzüre Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı.

İzmir'de Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini yürütürken, 11 Aralık 2012 yılında İl Sağlık Müdürü olarak atanan Bediha Salnur, 2015 yılına kadar bu görevi yürüttü. Daha sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Uzman Doktor Bediha Salnur, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atandı. 28 Aralık 2016'ya kadar da Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan Salnur, daha sonra eski görevi olan İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna yeniden oturdu. 29 Aralık 2016'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Salnur, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındı. Salnur'un görevi iade etmek üzere Sağlık Bakanlığı'na çağrıldığı, salı günü görüşme yapacağı öğrenildi.

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