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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

İzmir iftar saatleri 2019 | İzmir'de iftara ne kadar kaldı?

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İzmir iftar saatleri 2019 | İzmir'de iftara ne kadar kaldı?

İzmir iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden İzmirli vatandaşlar, ramazanın dördüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? İzmir'de iftar saat kaçta?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok İzmirli vatandaş, İzmir iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar, İzmir'de iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 İzmir ramazan imsakiyesi ve 9 Mayıs İzmir iftar saati...

Ramazanın dördüncü gününü İzmir'de idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 9 Mayıs Perşembe yani bugün İzmir'de iftar, 20:17'de yapılacak. Aşağıdaki tablodan İzmir'e ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.

İzmir iftar saatleri 2019 | İzmirde iftara ne kadar kaldı

GünTarihAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
409 Mayıs20:1721:46
510 Mayıs20:1721:47
611 Mayıs20:1821:49
712 Mayıs20:1921:50
813 Mayıs20:2021:51
914 Mayıs20:2121:53
1015 Mayıs20:2221:54
1116 Mayıs20:2321:55
1217 Mayıs20:2421:57
1318 Mayıs20:2521:58
1419 Mayıs20:2621:59
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