İzmir Fuarı ne zaman açılıyor?

88. kez düzenlenecek olan İzmir Enternasyonel Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Farklı sektörleri buluşturan fuar, ticaret hacmi yüksek olan sektörlerin gelişimini teşvik edecek. İzmir Fuarı bu sene 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında misafirlerini konuk edecek.

Yapılacak etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, geçen yıl 'odak ülke' olan Hindistan yeniden İzmir'de yerini alacak. Bu yılın 'partner ülkesi' Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte, 88. İEF'de iş görüşmeleri ve büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesi bekleniyor. İzmir'in önemli değerleri de 88. İEF'de olacak. İzmir kent değerlerini korumak, geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve bu modelle İzmir tarihi kent merkezini canlandırmak amacıyla 2012 yılında kamu-özel sektör ortaklık modeliyle kurulmuş çok ortaklı bir yapı olan TARKEM'in öncülüğünde, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Kemeraltı, Uzun Havuz alanında yerini alacak.

KEMERALTI İEF'DE

Fuarda Kemeraltı'nın öne çıkan lezzetler, unutulan zanaatlar, markalar, tüm ülkeye mal olmuş tarihi-kültürel değerler ve diğer birçok zenginlik tanıtılacak. Fuar boyunca Kemeraltı esnafları stant açarak, kendi ürünlerini de satabilecek. Kemeraltı'nın marka değerinin artmasına da yardımcı olacak olan bu etkinlikle, bölge esnafının kendini tanıtmasına imkan sağlanacak. Kemeraltı'nın dünü, bugünü ve yarınının anlatılacağı Kemeraltı Sokağı'nda birçok etkinlik de yer alacak. Bölgede çalışma yapan yazar, araştırmacı, kent gözlemcisi, fotoğrafçı ve sanatçılarla çeşitli atölyeler, sergiler, söyleşiler, imza günleri, dinletiler, yarışmalar yapılacak. Kültürpark'ın Lozan Kapısı ile Montrö Kapısı arasında yer alan Uzun Havuz alanında ziyaretçiler mini bir Kemeraltı yolculuğuna çıkacak. TARKEM tarafından belirlenen kriterlere uyacak olan firmalar ihtiyaçları doğrultusunda stant kiralayarak etkinlikte yer alabilecek.

Etkinliğe bu yıl, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkeleri arasında yer alan Çin ortak ülke olarak katılacak.

Söz konusu katılımla hem iki ülke karşılıklı olarak önemli bir tanıtım fırsatı elde edecek hem de Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri boyuta taşınacak.

Yeni iş birliği olanaklarını keşfetme imkanı

Ticaret Bakanlığı, her yıl gerçekleştirilen ticari etkinlikte dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey resmi heyetleri ağırlıyor. Bu etkinlikle Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyeli konuklara anlatılırken yeni iş birliği olanaklarını keşfetme imkanı da oluşuyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na 2017'de Rusya, geçen yıl Sırbistan ortak ülke olarak katılmış, bu ülkeler iktisadi olarak güçlü yönlerinin yanı sıra kültürel özelliklerini de tanıtma fırsatı bulmuştu.