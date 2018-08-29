İzmir Fuarı ne zaman açılacak?
İzmir fuarı, 87 yıldır devam eden geleneği, bu yıl da birçok ziyaretçinin katılımıyla sürdürecek. Yazılım alanından tarım ve ilaç sanayisine, elektrik elektronik ürünlerinden otomotiv ve yan sanayi üretimlerine kadar birçok ürün grubunu içerisinde barındıracak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür ve sanat alanında da önemli etkinlikleri içerisinde barındıracak. Peki, izmir fuarı ne zaman açılacak? İşte, o fuar takvimi ve detaylı bilgiler
İzmir Fuarı, bu yıl 87. kez kapısını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 07-16 Eylül tarihleri arasında açılacak olan fuar, Kültürpark'ta gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda geri sayım devam ediyor. 7 Eylül’de kapılarını açacak İEF’de, on gün sürecek etkinliklerde ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sürpriz sokak gösterileri izleyenleri büyüleyecek.
Akrobatik atlayışlar
Folkart sponsorluğundaki Free Hall bölüm ve sokak gösterileri fuar boyunca açık kalacak. Fransa’dan gelecek olan beş kişilik ekip, 18 metreye kadar yükselerek aşağı alanda kurulan özel hava yatağının üstüne birbirinden heyecanlı akrobatik hareketlerle atlayacak. Free Fall etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler ise dört metre yükseklikten denemeler yapabilecek.
Gösteriler sokakta
Sokak gösterileri dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar yer alacak. 8 ile 16 Eylül tarihleri arasında Lozan Kapısı, Kaskatlı Havuz ve Göl Gazinosu yakınında kurulacak sahnelerde yapılacak sokak gösterilerinde İtalya, Arjantin, Brezilya, İsviçre, İngiliz, Estonya, Kanada, Yeni Zellanda, ABD, Avusturalya ve Şili’den göstericiler ziyaretçilerle buluşacak.
Her şey var
Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, yerden yüksekte çeşitli aparatlar kullanılarak gerçekleştirilen dans gösterilerinden hula hoop etkinliklerine, havada birçok nesne ile jonglörlük yapan Guinnes Dünya Rekoru sahibi göstericiden balon şovlarına, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak.
Çocuklar da eğlenecek
Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek. Çocuklar palyaçoların yapacağı etkinliklerde eğlenecek. Sokak gösterilerinin benzerleri çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.
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