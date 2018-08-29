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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

İzmir Fuarı ne zaman açılacak?

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İzmir Fuarı ne zaman açılacak?

İzmir fuarı, 87 yıldır devam eden geleneği, bu yıl da birçok ziyaretçinin katılımıyla sürdürecek. Yazılım alanından tarım ve ilaç sanayisine, elektrik elektronik ürünlerinden otomotiv ve yan sanayi üretimlerine kadar birçok ürün grubunu içerisinde barındıracak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür ve sanat alanında da önemli etkinlikleri içerisinde barındıracak. Peki, izmir fuarı ne zaman açılacak? İşte, o fuar takvimi ve detaylı bilgiler

İzmir Fuarı, bu yıl 87. kez kapısını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 07-16 Eylül tarihleri arasında açılacak olan fuar, Kültürpark'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda geri sayım devam ediyor. 7 Eylül’de kapılarını açacak İEF’de, on gün sürecek etkinliklerde ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sürpriz sokak gösterileri izleyenleri büyüleyecek.

Akrobatik atlayışlar

Folkart sponsorluğundaki Free Hall bölüm ve sokak gösterileri fuar boyunca açık kalacak. Fransa’dan gelecek olan beş kişilik ekip, 18 metreye kadar yükselerek aşağı alanda kurulan özel hava yatağının üstüne birbirinden heyecanlı akrobatik hareketlerle atlayacak. Free Fall etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler ise dört metre yükseklikten denemeler yapabilecek.

Gösteriler sokakta
Sokak gösterileri dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar yer alacak. 8 ile 16 Eylül tarihleri arasında Lozan Kapısı, Kaskatlı Havuz ve Göl Gazinosu yakınında kurulacak sahnelerde yapılacak sokak gösterilerinde İtalya, Arjantin, Brezilya, İsviçre, İngiliz, Estonya, Kanada, Yeni Zellanda, ABD, Avusturalya ve Şili’den göstericiler ziyaretçilerle buluşacak.

Her şey var
Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, yerden yüksekte çeşitli aparatlar kullanılarak gerçekleştirilen dans gösterilerinden hula hoop etkinliklerine, havada birçok nesne ile jonglörlük yapan Guinnes Dünya Rekoru sahibi göstericiden balon şovlarına, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak.

Çocuklar da eğlenecek
Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek. Çocuklar palyaçoların yapacağı etkinliklerde eğlenecek. Sokak gösterilerinin benzerleri çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.

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