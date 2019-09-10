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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST
10.09.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

İzmir fuarı 88’nci kez kapılarını açtı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
İzmir fuarı 88’nci kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 88’nci kez kapılarını açtı. Ancak bu yıl fuarın özel bir anlamı da var. İzmir’de yanan ormanlar için sanatçılar para almadan konser verecek. Normalde 4.5 TL’ye girilen fuara konser günü 10 TL’ye girilecek. Fuar günü toplanacak parayla alınacak fidanlar İzmir’i yeniden yeşillendirecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki törenle 6 Eylül’de kapılarını açtı. Fuar 15 Eylül'e kadar sürecek. 

TİCARETİN NABZI İŞ GÜNLERİNDE TUTULDU

İEF, 88. yaşında Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olma misyonunu İzmir İş Günleri ile sürdürdü. 5-6 Eylül tarihlerinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşen İzmir İş Günleri’nde “Bir Kuşak Bir Yol” adı verilen Modern İpek Yolu projesinin mimarı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere toplam 13’ü bakan, 5’i bakan yardımcısı olmak üzere 40 ülkeden 190 delegasyon yer aldı. Türkiye ve katılımcı ülkeler, uluslararası yatırım fırsatlarının nabzını tuttu.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda uluslararası katılımlar 10 Eylül tarihine kadar sürüyor. Fuar’ın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, büyük bir katılımla Kültürpark 2 No’lu Hol’de yer alıyor. 60’ın üzerinde firmayla gelen Çin Halk Cumhuriyeti, teknolojiyi İzmir’e taşıyor. Huawei, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) gibi dev kuruluşlarını İEF’e getiren Çin’in kendine has özelliklere sahip Çin Devlet Sirki de 6 ve 7 Eylül’de İzmirlilerle buluştu. 1/A holünde ziyaretçileri bekleyen Odak Ülke Hindistan da 40’ın üzerinde firması ile fuarda yer alıyor. Ayrıca 2 No’lu Hol’de Endonezya, Benin, Çin Halk Cumhuriyeti, Gambiya, Gana, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamerun ve Sudan da bulunuyor.

2 No’lu Hol’de İnovasyon Sponsoru Vestel, en yeni ve son teknoloji modellerini fuar misafirlerine sunuyor. Aynı holde ayrıca eğitim, tekstil, yapı, sağlık sektörü, odalar ile dernekler yer alıyor. 3 No’lu Hol’de ise İzmir’in ilçe belediyeleri ve kamu kuruluşları bulunuyor.

İSTANBUL ONUR KONUĞU İL

Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez Onur Konuğu İl olarak yer alıyor. “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla EXPO 2023’e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF’e renk katıyor. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda bulunuyor.

ÇİM KONSERLERİ’NDE ÜNLÜ İSİMLER

Çim Konserleri Sahnesi’nde 6 Eylül’de Balkan, 7 Eylül’de İspanyol rüzgarı esti. Yüz binlerce kişiyi on gün boyunca ağırlayacak 88. İEF Çim Konserleri Sahnesi’nin ilk gününde Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic vardı. İkinci gün ise İspanyol Diva Monica Molina sahnedeydi. İspanya'da her albümü ile 'platin' satış statüsüne ulaşan ve Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol şarkıcı, “Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” isimli albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye’de en sevilen şarkılarını “Autorretrato” isimli albümünde Türk hayranları için bir araya getiren Monica Molina, Türkiye ve İzmir’e olan hayranlığından söz ederken Atatürk’ü unutmadı. Molina, “16 yıldır Türkiye’ye geliyorum fakat İzmir’e ilk gelişim. Her yerde Atatürk’ü hissettim. En son oturduğumuz yerde Atatürk’ün fotoğrafı vardı. Ona uzun bir süre baktım ve ne kadar etkileyici bir insan olduğunu düşündüm. Bakışları, duruşu beni inanılmaz etkiledi. Türk ulusu böyle bir lidere sahip olduğu için çok şanslı. İzmir’in onu her bir köşesinde yaşatması ise beni derinden etkiledi” ifadelerini kullandı.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tarihinde unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo, bu yıl da keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. İlk gecenin konuğu yılların eskitemediği sanatçı Leman Sam olurken, girişte uzun kuyruklar oluştu. Büyük bir alkışla sahneye çıkan Sam, “Evime gelmiş gibiyim, burada moralim düzeliyor” ifadelerini kullandı. Sam hayranları, gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Mogambo’da bu gece Jehan Barbur, 11 Eylül’de Melek Mosso, 12 Eylül’de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül’de Mehmet Erdem, 14 Eylül’de ise Birsen Tezer, 15 Eylül’de Eda Baba sahnede olacak.

İzmir fuarı 88’nci kez kapılarını açtı
FUAR GİRİŞ ÜCRETLERİ

88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açık alanları 12.00’de ziyaretçilere açılıyor. Hollere giriş saatleri ise 16.00 - 23.00 saatleri arasında. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri’nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül günü elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül’de Kahramanlar Kapısı’nı kullananlar ise yine 4,5 TL’ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler sadece İzmirim Kart ile yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark’a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart’a sahip olmayan vatandaşlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve iki girişlik kartlar alabilecek.

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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