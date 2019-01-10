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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

İzmir Emniyet Müdürü korkunç saldırının detaylarını açıkladı: PKK, en kanlı eylemini yapacaktı

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İzmir Emniyet Müdürü korkunç saldırının detaylarını açıkladı: PKK, en kanlı eylemini yapacaktı

İzmir Medya Platformu ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde gerçekleşen terör eylemini değerlendirdi. Aşkın, "Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin, kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanı yazıldı" dedi.

İzmir Adliyesinde PKK'nın gerçekleştirmek istediği eyleme ilişkin detayları ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bölücü terör örgütünün hiçbir şehir merkezinde eyleme getirmedikleri kadar mühimmatla geldiklerini aktardı. Aşkın, "Yüzlerce kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5'i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Oradaki bütün görevli polis arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Bu mücadele Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanıdır. Bu karamanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu" dedi.

Terör örgütünün, tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşadığını ifade eden Aşkın, yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın ülkemiz içinde etkinliğini kaybettiğini ancak mücadelenin her geçen gün daha etkin şekilde, artan bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Aşkın şöyle devam etti:

"PKK ve DEAŞ’la olduğu gibi marjinal sol terör örgütleriyle de ülkemizin her yerinde mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla bölücü terör örgütü üyesi yakalamada İzmir olarak Türkiye ikincisi olduk. Dünyada hiçbir devlet veya millet yok ki aynı anda bu kadar çok sayıda terör örgütü ile mücadele etsin. Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Bakanımızın ve merkez teşkilatımızın büyük desteğiyle terörle topyekun mücadele ediyoruz ve çok şükür milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz."



"Bu toprakları terk etmeyeceğiz"

Anadolu topraklarının her karışında şehit kanı olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "1071'den beri bu topraklar bize yurt oldu. Bu toprakları terk etmeyeceğiz. 1919'da beklediler ki terk edelim. İzmir'in, Aydın'ın efeleri dağlara çıktılar, bütün millet bir oldu istiklaline sahip çıktı. Sonunda arkalarına bakmadan defolup gittiler, denize döküldüler. Bu vatanın her karışında şehit kanı var" dedi.

Tüm dünyada güvenlik kaygısının her şeyin önüne geçtiğini belirten Aşkın, "34 sene bölücü terörle mücadele ettik. Hangi devlet kendi içinden gelen insanlar tarafından ele geçirilmeye çalışıldı? Alçak FETÖ, tarihimiz boyunca karşılaştığımız en büyük sorundur. PKK, FETÖ iki terör örgütünün de sahipleri aynıdır. İki terör örgütünün de elinden tutan aynı eldir. DEAŞ terör örgütüne karşı çok önemli ve başarılı operasyonlar yaptık. DEAŞ'ın önde gelen en büyük emirlerinden ve 700 kişinin katliam emrini veren kişiyi İzmir'de yakaladık" diye konuştu.

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