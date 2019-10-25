İzmir cuma namazı saati | İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar cuma namazının yaşadıkları şehirde saat kaçta kılınacağını merak ediyorlar. İzmir cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği vakitler ile açıklandı. Peki İzmir cuma namazı saatleri nedir? İşte İzmir'in tüm ilçeleri ile birlikte cuma namazı vakitleri
İzmir'de yaşayan vatandaşlar cuma namazı saatlerini merakla takip ediyorlar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kentlerindeki cuma namazı vakitlerini internette araştırıyor. Peki İzmir'de cuma namazı vakitleri bugün nedir?
İşte İzmir cuma namazı saatleri.
İzmir'de cuma namazı saati 25 Ekim'de 13:01'de kılınacak.
İzmir'in ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın
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