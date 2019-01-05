İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.İzmir Buca Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Arslan açıklandı. Peki Mustafa Arslan kimdir? İşte Mustafa Arslan'ın biyografisi
1975 İzmir doğumlu olan Mustafa Arslan, ilk-orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programına kabul edildi.
Sanayici olan Mustafa Arslan, ahşap plastik kompozit yapı malzemeleri üreten firmanın ortaği ve Genel Müdürlüğü görevini icra etmektedir.
AK Parti'nin birçok kademesinde görev alan Arslan, son olarak Buca İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
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