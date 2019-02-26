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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

İzmir bu olayla çalkalanmıştı! Milyoner öldü, dublör aranıyor...

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İzmir bu olayla çalkalanmıştı! Milyoner öldü, dublör aranıyor...

İş adamı Mehmet Vecihi Eröger’e benzeyen dublörle yapılan tapu dolandırıcılığı olayının baş aktörü 81 yaşındaki milyoner avukat Eröger hayatını kaybetti. Polis zanlıların peşinde.

İzmir, İstanbul ve Ankara gibi üç büyük kentte milyonlarca liralık gayrimenkulleri olan 81 yaşındaki milyoner avukat işadamı Mehmet Vecihi Eröger'e benzeyen dublörle yapılan tapu dairelerindeki dolandırıcılık olayında şok bir gelişme yaşandı. Son yıllarda eşi benzeri görülmemiş sahtekarlık olayı tarihe geçerken, zanlıların halen yakalanmadığı ancak üzerinde 600'den fazla tapu bulunan işadamının geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ÖZ YEĞENİ KAÇIRDI

81 yaşındaki milyoner avukat iş adamı Mehmet Vecihi Eröger, geçtiğimiz yıllarda öz yeğeni tarafından babasının paralarına konduğu iddiası ile 20 milyon dolar fidye karşılığında kaçırılmıştı. Erögr'e benzeyen dublörünü kullanan kişiler, Ankara Gölbaşı, İstanbul Beylikdüzü ve Beyoğlu, İzmir Seferihisar, Dikili ve Konak ilçelerinde milyonluk gayrimenkullerin satışını yaparak akıl almaz bir dolandırıcılık olayına imza atmışlardı. Huzurevinde kalan Eröger'in dublörünü kullanarak kimliğini kaybetmiş gibi gösteren kişiler, Edremit Nüfus Müdürlüğü'ne giderek büyük bir vurgun yapmışlardı. İş adamının ve avukatlarının farketmesi sonrası ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ile ilgili Konak Tapu Müdürlüğü'nde çalışan iki memur ve diğer dairelerde çalışan memurlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından işadamına benzeyen dublör ile başkalarının kimlik bilgileri ile mülkü satın alan sahte Emre Şentürk isimli sahtekarı ve organizasyonu gerçekleştiren şebekenin yakalanması için alarma geçmişti.

Yeni Asır'ın haberine göre; Harekete geçen polis, zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden zanlıların yakalanması için harekete geçmişti. Polis, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtirken, skandal olayın baş aktörü olan ünlü milyoner iş adamı 81 yaşındaki Mehmet Vecihi Eröger hayatını kaybetti.

TAPULARI ALAN DA SAHTE KİMLİKLİ

Filmlere bile konu olacak işadamına benzeyen ve aynı yaşlardaki dublörlü vurgunla ilgili yapılan araştırmanın ardından milyonluk vurgunda arazileri ve gayrimenkulleri satın alan Emre Şentürk isimli kişi mercek altına alınmış ve onunda yapılan inceleme ve araştırması sonrasında sahte kimlikle malları satın alıp bir kaç hafta içinde 3. kişilere devrettiği ve bu kişinin de kesinlikle kamera kayıtları incelendiğinde satışı alan kişi olmadığı ortaya çıkmıştı.

 

 

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