İzmir bu olayı konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir bu olayı konuşuyor
GeriGündem İzmir bu olayı konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
25.03.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

İzmir bu olayı konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir’in Konak ilçesinde sokakta yaşayan 35 yaşındaki bir kişi, mazgalda sıkıştı. 1 saat boyunca mazgalda sıkışan adam, alarma geçen itfaiye tarafından kurtarıldı.

7
  • İzmirde görülmemiş olay
  • İzmirde görülmemiş olay
  • İzmirde görülmemiş olay
  • İzmirde görülmemiş olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Konak ilçesindeki Kordon Sahili'nde meydana geldi. Sokakta yaşayan 35 yaşında Hasan Hüseyin Öztürk, vatandaşların ifadelerine göre yağmur mazgalının içerisine girdi. Bu sırada Öztürk, bulunduğu yerde sıkıştı. Ne yaptıysa çıkamayan Öztürk’ü bazı vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla 35 yaşındaki adamı çıkartmak istedi; bu arada durumu itfaiyeye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar bir alanda sıkışan Hasan Hüseyin Öztürk’ü kurtarmak için bir çalışma başlattı. İtfaiye, mazgalları tek tek açtı. Şahıs, daha sonra da mazgalların açılmasıyla bir saatlik bir çalışmayla kurtarıldı.

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mahir Dalgıç, ilginç olayı şöyle anlattı:
"Yürüdü yürüdü mazgalın başına geldi. Sonra 'amcam gel geri geri bak fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır' dedim. ‘Yok’ dedi. ‘İşim var’ dedi. Yalvardım o kadar. 'Gel' dedim, 'karnın açsa karnını doyurayım. Bir derdin varsa derdine derman olayım'. Yalvardım o kadar. Tanımıyorum ben buradan gördüm."

Mazgalın içerisine giren ve kurtarılan adamsa sarhoş olduğunu, sabah girdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir bu olayı konuşuyor

'Hazırlıklar tamamlandı, 146 bin 669 seçmen oy kullanamayacak'

Bakan Gül'den PKK ile bağlantılı adaylar hakkında önemli açıklama

Eşini öldürüp 'gidin evden alın' demişti, yakalandı! Şok gerçek ortaya çıktı