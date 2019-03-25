İzmir bu olayı konuşuyor
İzmir’in Konak ilçesinde sokakta yaşayan 35 yaşındaki bir kişi, mazgalda sıkıştı. 1 saat boyunca mazgalda sıkışan adam, alarma geçen itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Konak ilçesindeki Kordon Sahili'nde meydana geldi. Sokakta yaşayan 35 yaşında Hasan Hüseyin Öztürk, vatandaşların ifadelerine göre yağmur mazgalının içerisine girdi. Bu sırada Öztürk, bulunduğu yerde sıkıştı. Ne yaptıysa çıkamayan Öztürk’ü bazı vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla 35 yaşındaki adamı çıkartmak istedi; bu arada durumu itfaiyeye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar bir alanda sıkışan Hasan Hüseyin Öztürk’ü kurtarmak için bir çalışma başlattı. İtfaiye, mazgalları tek tek açtı. Şahıs, daha sonra da mazgalların açılmasıyla bir saatlik bir çalışmayla kurtarıldı.
Olaya şahit olan vatandaşlardan Mahir Dalgıç, ilginç olayı şöyle anlattı:
"Yürüdü yürüdü mazgalın başına geldi. Sonra 'amcam gel geri geri bak fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır' dedim. ‘Yok’ dedi. ‘İşim var’ dedi. Yalvardım o kadar. 'Gel' dedim, 'karnın açsa karnını doyurayım. Bir derdin varsa derdine derman olayım'. Yalvardım o kadar. Tanımıyorum ben buradan gördüm."
Mazgalın içerisine giren ve kurtarılan adamsa sarhoş olduğunu, sabah girdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi.
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