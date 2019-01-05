İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı olarak Reşat Gençtürk açıklandı. Peki Reşat Gençtürk kimdir? İşte Reşat Gençtürk'ün biyografisi
Reşat Gençtürk 1958 yılında eski Yugoslavya'da doğdu. Ailesiyle birlikte 1965 yılında da Türkiye'ye göç etti ve İzmir'in Çamdibi semtine yerleşti.
Öğrenim hayatına İzmir'de başlayarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1995 yılında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kurdu. Bu tarihten günümüze birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Gençtürk, Bornovaspor başta olmak üzere birçok kulübün başkanlığını yaptı. Reşat Gençtürk, evli ve iki çocuk babasıdır
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