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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN / DHA
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"İzmir bizim gönlümüzdedir"

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"İzmir bizim gönlümüzdedir"

İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez geldiği İzmir’de coşkuyla karşılandı.

Yıldırım, “Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar yapmak için dün İzmir’e geldi. Binali Yıldırım, ‘AK gençlik seninle gurur duyuyor’ sloganları ile karşılandı. Yıldırım kendisini karşılamaya gelenlere yaptığı konuşmasına, “Sizleri özlemişim” diyerek başladı. Seçimlerden dolayı düzenlenen mitinglerle çok vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, “Sizleri çok yorduk, ayrı kaldık. Hasretimiz bugün bitti ve bugün yine beraberiz. Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir” dedi. İzmir’de geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan AK Partili isimlere de tek tek teşekkür eden Binali Yıldırım, konuşmasında özetle şunları söyledi: “İzmir’e hizmetimiz devam edecek. Kınık’ta hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Genel başkanımızın liderliğinde inşallah bundan sonra seçimsiz dört yıl boyunca, birlikte İzmir’i geliştireceğiz. Türkiye’nin kalkınması için, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi için, büyümesi için, adalet için, huzur ve güvenlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Yıldırım, İzmir milletvekilleri ve il başkanıyla birlikte partilileri selamladı.

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