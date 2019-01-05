İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Ogün Asil Aydoğdu kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı olarak Ogün Asil Aydoğdu açıklandı. Peki Ogün Asil Aydoğdu kimdir? İşte Ogün Asil Aydoğdu'nun biyografisi
Ogün Asil Aydoğdu 24 Mart 1983 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Beydağ'da tamamlayan Ogün Asil Aydoğdu, Ödemiş Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.
Özel Sektörde faaliyet gösteren kendisine ait fimanın yöneticisi olarak görev yapan Ogün Asil Aydoğdu, 30 Kasım 2014 tarihinde Beydağ İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Ogün Asil Aydoğdu evli ve 1 çocuk babasıdır.
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