İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı olarak Hakan Koştu açıklandı. Peki Hakan Koştu? İşte Hakan Koştu'nun biyografisi
Hakan Koştu, 11 Şubat 1977 yılında Bergama'da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bergama'da tamamlayan Hakan Koştu, lise eğitimini İzmir Türk Koleji'nde okudu. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdi.
2000 yılında aile şirketinde başlamış olduğu ticaret hayatına 2006 yılında kendi kurmuş olduğu şirketle birlikte devam etmektedir.
2006 yılında AK Parti Bergama İlçi Yönetimi'nde başladığı siyasi hayatına 2009 yılında İl Genel Meclik Üyesi, 2014'te Belediye Meclis Üyesi, 2015'te İl YÖnetim Kurulu Üyeliği ve 2016'da Bergama İlçe Başkanı olarak devam etti. Hakan Koştu, evli ve 2 çocuk babası
Yorumları Göster
Yorumları Gizle