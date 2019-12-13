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Gündem
AA
13.12.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

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İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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