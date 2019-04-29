İzmir, Ankara, İstanbul iftar ve sahur saatleri..İşte, 2019'un il il imsakiye bilgileri
İstanbul, İzmir, Ankara iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına günler kala birçok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. İlerindeki İftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılı için yayımladığı imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve iftar saatleri, Diyanet'in yayımladığı 2019 yılına dair imsakiye bilgileri
İllere göre imsakiye bilgileri, iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bazı hesaplamalar ile yayımlanan imsakiye bilgileri, bu yıl da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için önem arz edecek. İşte, tüm illere ait imsakiye bilgileri, iftar ve sahur vakitleri için geri sayım ekranı
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
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