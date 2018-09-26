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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/ DHA
26.09.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

İzmir için tehlikeli görüntü! Yüzde 13'e düştü

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İZMİR’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 13.38’e düştü. Diğer barajlar da da su seviyeleri büyük oranda azaldı. 

Yağışların azlığı, artan kuraklık, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme’ye yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde turist gelmesi ve artan su kullanımı nedeniyle, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan Çeşme Alaçatı’da bulunan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 13.38’lere kadar düştü. Yağışların azlığı nedeniyle kuruyan barajda, su seviyesinin hayli çekilmesi, fotoğraf karelerine de yansıdı. Kurak görüntü, vatandaşlarda da endişe uyandırdı.

KURAKLIK BARAJLARA DA YANSIDI

Manisa Gördes Barajı da, yüzde 10.30 oranında doluluğa sahip. Yine İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar barajlarında da su seviyeleri, azaldı. Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı yüzde 32.10. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 46.7’ydi. İZSU’nun verilerine göre Balçova Barajı’nda da su oranı yüzde 24.70. Su ihtiyacını karşılayan Ürkmez Barajı’nda ise seviye, diğer barajlara göre korkutucu boyutlarda değil. Burada, su seviyesi yüzde 48.76 civarında. İZSU verilerine göre, su seviyesi en yüksek olan baraj ise Güzelhisar. Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 67.46.

SUSUZLUK SORUNUNA KUYU İLE ÇÖZÜM

Öte yandan Çeşme’de su sorunu yaşanmaması için önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye saniyede 100 litre ilave su sağladı. Böylelikle Çeşme’ye su sağlayan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile Ildırı’daki kuyulara da takviye yapılmış oldu. Öncelikle Ildırı Mahallesi’nde bulunan ve boşa akan kaynak suyu temmuz ayında devreye alındı. Bölgede bulunan eski iletim hattı yenilendi, kaynağın içine pompa yerleştirilerek kaynak suyunun önce Ildırı Terfi İstasyonu Deposu’na ardından da Çeşme’de bulunan İstanbul Dağı Deposu’na iletilmesi sağlandı. Bu kaynaktan ilçeye saniyede 50 litre su verilmeye başlandı. Dalyan, Ovacık, Çeşme merkezde bulunan ancak elektrik hattı ve pompası bulunmadığı için kullanılamayan 6 kuyu yapılan revizyon çalışmalarının ardından sisteme aktarıldı. Bu kuyulardan da Çeşme merkeze saniyede 40 litre içme suyu iletildi. Ayrıca İZSU, Çeşme Musalla Mahallesi Hacımemiş mevkisinde kullanılamayan bir kuyuyu da devreye aldı. Bu kuyunun suyunu Belkent’teki aktarma istasyonu deposuna iletmek amacıyla da 1.5 kilometrelik iletim hattı döşendi. Hacımemiş mevkisindeki su kuyusundan da ilçeye saniyede 10 litre su sağlandı.

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