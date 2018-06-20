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    İzmir açıklarında toplam 160 yabancı uyruklu yakalandı

    AA
    20.06.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 yabancı uyruklu yakalandı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle geldikleri Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan yabancı uyruklulara yönelik Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde 4 ayrı operasyon düzenledi.

    Çeşme ilçesi Karaada kuzeyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubu tespit edildi.

    Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 yabancı uyrukluyu yakalandı.

    Ovacık Sahili'nde ise Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup tespit edildi.
    Sahil Güvenlik botu denizde önlem aldı, yabancı uyruklular geri dönerek sahile çıktı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine 45 göçmen karada yakalandı.

    Dikili ilçesi Çandarlı açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan şişme lastik bottaki 44 göçmen de yakalandı.

    Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 50 yabancı uyruklu yakalandı.

    Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Etiketler: izmir , kaçak göçmen , son dakika , haberler
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