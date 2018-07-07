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    İzlemek için birbirleriyle yarıştılar!

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    07.07.2018 - 09:11 | Son Güncelleme:

    ADANA’da serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına giren inşaat işçisi Ersin Akil (19), boğularak hayatını kaybetti. Akil’in cesedinin çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar, güçlükle uzaklaştırıldı.

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    • İnşaat işçisi kanalda boğuldu
    • İnşaat işçisi kanalda boğuldu
    • İnşaat işçisi kanalda boğuldu
    • İnşaat işçisi kanalda boğuldu

    Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Ersin Akil, dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için çalıştığı yerin yakınından geçen sulama kanalına girdi

    Bir süre yüzen Akil, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. İş arkadaşlarının fark ettiği Ersin Akil, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Akil’i hava kararıncaya kadar aradı ancak sonuç alamadı.

    Kanala verilen suyun kesilmesiyle Akil’in cesedi, sabah erken saatlerde suya girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Ersin Akil’in cesedinin çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar, güçlükle uzaklaştırıldı.

    Akil’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    İzlemek için birbirleriyle yarıştılar

    Etiketler: inşaat işçisi
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