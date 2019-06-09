İzlanda harita üzerinde nerede?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzlanda harita üzerinde nerede?
GeriGündem İzlanda harita üzerinde nerede?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.06.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

İzlanda harita üzerinde nerede?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzlanda harita üzerinde nerede?

İzlanda, harita üzerindeki konumu,ekonomik ve siyasi künyesi ile birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplam 320 bin nüfusa sahip olan ve 103 bin kilometre kare alana sahip olan İzlanda'nın etnik yapısını %94 oranında Norveçliler oluşturuyor. İşte, İzlanda harita üzerinde nerede sorusunun cevabı ve ülkenin hakkında bazı bilgiler

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır. Diğer komşuları Norveç 1050 km, İskoçya 800 km uzaklıktadır.

İZLANDA'NIN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre;

İzlanda, 17 Haziran 1944 tarihinde Danimarka’dan tam bağımsızlığını kazanmıştır. Anayasal Cumhuriyet ile yönetilen İzlanda’da yasama görevi Cumhurbaşkanı ve Parlamento tarafından, yürütme görevi Başbakan yönetimindeki 10 Bakandan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 

İzlanda Parlamentosu (Althingi) 63 üyeli ve tek kamaralı bir parlamentodur. Seçimler dört yılda bir ve tek turda yapılmaktadır. İzlanda yasalarına göre partilerin parlamentoya girebilmesi için ülke genelindeki %5'lik oy barajını aşmaları gerekmektedir. 

İzlanda'da 29 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından Bağımsızlık Partisi - Parlak Gelecek ve Reform Partisi koalisyon hükümeti 10 Ocak 2017 tarihinde kurulmuş; Bağımsızlık Partisi Başkanı Bjarni Benediktsson başbakan olmuştur. Eylül 2017’de alınan erken seçim kararı sonucu 28 Ekim 2017’de yeniden seçime gidilmiştir. Seçimden Bağımsızlık Partisi (%25,2), Sol-Yeşil Hareket (%16,9) ve Sosyal Demokrat İttifak (%12,1) önde çıkmış, Cumhurbaşkanı Johannesson tarafından hükümeti kurma görevi Sol-Yeşil Hareket lideri Katrin Jakobsdottir’e verilmiştir. Sol-Yeşil Hareket, Bağımsızlık Partisi ve İlerleme Partisinden oluşan koalisyon 30 Kasım 2017 tarihinde kurulmuş ve Jakobsdottir Başbakanlık görevini üstlenmiştir. 

İzlanda’da Cumhurbaşkanı doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 25 Haziran 2016 tarihinde yapılmıştır. Seçimleri tarihçi, yazar ve İzlanda Üniversitesi öğretim üyesi Gudni Thorlacius Johannesson kazanmıştır. 

İzlanda’da yerel seçimler 26 Mayıs 2018 tarihinde 71 seçim bölgesinde yapılmıştır. Ülkenin en kalabalık belediyesi olan başkent Reykjavik yönetimindeki eski koalisyon (Sosyal Demokratik İttifak, Sol-Yeşil Hareket ve Korsan Partisi) çoğunluğu elde edememiş; en çok oyu Bağımsızlık Partisi almıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar