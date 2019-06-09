İzlanda harita üzerinde nerede?
İzlanda, harita üzerindeki konumu,ekonomik ve siyasi künyesi ile birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplam 320 bin nüfusa sahip olan ve 103 bin kilometre kare alana sahip olan İzlanda'nın etnik yapısını %94 oranında Norveçliler oluşturuyor. İşte, İzlanda harita üzerinde nerede sorusunun cevabı ve ülkenin hakkında bazı bilgiler
İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir.
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır. Diğer komşuları Norveç 1050 km, İskoçya 800 km uzaklıktadır.
İZLANDA'NIN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre;
İzlanda, 17 Haziran 1944 tarihinde Danimarka’dan tam bağımsızlığını kazanmıştır. Anayasal Cumhuriyet ile yönetilen İzlanda’da yasama görevi Cumhurbaşkanı ve Parlamento tarafından, yürütme görevi Başbakan yönetimindeki 10 Bakandan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
İzlanda Parlamentosu (Althingi) 63 üyeli ve tek kamaralı bir parlamentodur. Seçimler dört yılda bir ve tek turda yapılmaktadır. İzlanda yasalarına göre partilerin parlamentoya girebilmesi için ülke genelindeki %5'lik oy barajını aşmaları gerekmektedir.
İzlanda'da 29 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından Bağımsızlık Partisi - Parlak Gelecek ve Reform Partisi koalisyon hükümeti 10 Ocak 2017 tarihinde kurulmuş; Bağımsızlık Partisi Başkanı Bjarni Benediktsson başbakan olmuştur. Eylül 2017’de alınan erken seçim kararı sonucu 28 Ekim 2017’de yeniden seçime gidilmiştir. Seçimden Bağımsızlık Partisi (%25,2), Sol-Yeşil Hareket (%16,9) ve Sosyal Demokrat İttifak (%12,1) önde çıkmış, Cumhurbaşkanı Johannesson tarafından hükümeti kurma görevi Sol-Yeşil Hareket lideri Katrin Jakobsdottir’e verilmiştir. Sol-Yeşil Hareket, Bağımsızlık Partisi ve İlerleme Partisinden oluşan koalisyon 30 Kasım 2017 tarihinde kurulmuş ve Jakobsdottir Başbakanlık görevini üstlenmiştir.
İzlanda’da Cumhurbaşkanı doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 25 Haziran 2016 tarihinde yapılmıştır. Seçimleri tarihçi, yazar ve İzlanda Üniversitesi öğretim üyesi Gudni Thorlacius Johannesson kazanmıştır.
İzlanda’da yerel seçimler 26 Mayıs 2018 tarihinde 71 seçim bölgesinde yapılmıştır. Ülkenin en kalabalık belediyesi olan başkent Reykjavik yönetimindeki eski koalisyon (Sosyal Demokratik İttifak, Sol-Yeşil Hareket ve Korsan Partisi) çoğunluğu elde edememiş; en çok oyu Bağımsızlık Partisi almıştır.
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