İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda
İzlanda - Fransa maçı ile EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. Ülkemizin de bulunduğu gruptaki rakipleri olan bu iki ekibin karşılaşmasından çıkacak sonuç A Milli Takım açısından da oldukça önemli olacak. Peki İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda oldukça kritik bir haftaya giriliyor. A Milli Takımımızın liderliği sürdürdüğü grupta Fransa ile aynı puanda yer alıyoruz. Bu akşam grupta Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya gelecekken, Fransa da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
İzlanda-Fransa maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak
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