İzcileri ziyaret etti
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Kanuni Kent Ormanı’nda kurulu Uluslararası İzci Kampı’nı ziyaret etti.
İzcilerle tanışan ve kamp alanlarını gezen İmamoğlu, 11 farklı ülkeden gelen katılımcılarla sohbet etti. Ekrem İmamoğlu dün oğlu Semih’le birlikte Beykoz Kanuni Kent Ormanı’nda oba kuran izcileri ziyaret etti. Ceketini çıkarıp izci yeleği giyen ve fular takan İmamoğlu, kendisini karşılayan bando takımına izci selamıyla karşılık verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, tanıştığı izcilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Kamp görevlileri İmamoğlu’na alanı tanıtıp obaları gezdirdi. İmamoğlu, yabancı ülkelerden gelen izcilerle de sohbet etti. Ülke stantlarını da dolaşan İmamoğlu’na Filistinli katılımcı tarafından yöresel puşu hediye edildi. Etkinlik alanlarını da inceleyen İmamoğlu, görevlilerden kısa bir eğitim aldıktan sonra iki el ok atışı yaptı. ◊ İSTANBUL
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