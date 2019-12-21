MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİZBAN durağında feci olay
GeriGündem İZBAN durağında feci olay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
21.12.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

İZBAN durağında feci olay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İZBAN durağında feci olay

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atlayarak, intihar etti.

Sabah saatlerinde Nergiz İZBAN Durağı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Duraktakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden intihar notu ve kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak, intihar etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle