İzah edilecek tarafı yok

Bakan Soylu, gazetecilerin cinayete ilişkin sorusunu özetle şöyle yanıtladı: “Bu tür cinayetler herkesi derinden etkiliyor. Bu durumun izah edilecek tarafı söz konusu değil. Günün sonunda böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Allah rahmet eylesin, başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Daha doğrusu bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil.

ELEŞTİRİLER GERİ GETİRMEZ

(Cinayetin engellenememesi eleştirileri) Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bazı çevreler, attığımız adıma eleştiri getirmektedir. Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir cani ile karşı karşıyayız.”