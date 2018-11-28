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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
28.11.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

İyiliksever Ömer'den acı haber geldi

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İyiliksever Ömer'den acı haber geldi

BOLU’nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, ’dur’ ihtarına uymayan sürücüyü takipteki polis aracının çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım (9), 22 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede’nin Dayıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.’nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuşurken, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım’ın 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin yarın öğle vakti Yakakaya köyünde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis aracının otomobili takip sırasında anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı.

POLİS SERBEST

Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.’nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında, ’dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

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