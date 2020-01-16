İyilikler Çarşısı’nda her şey bedava

İki gün sürecek etkinlikte, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, 500 kanser hastası ve aileleri için adeta alışveriş merkezine dönüştürülecek. Aileler gıdadan beyaz eşyaya, kırtasiyeden ev temizliğine, kırmızı etten ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını ücretsiz tedarik edecek.

LÖSEV 2020’de başlayan İyilikler Zinciri projesiyle, lösemili hastalar ve ailelerinden 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. İyilikler Zinciri projesinin halkalarından biri de İyilikler Çarşısı. Toplam 10 ilde açılması planlanan çarşılarda, bir ailenin tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor. Hastalar ve yakınları bu çarşılardan ücretsiz alışveriş yapıyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor. İyilikler Çarşısı’nın ilki 18 Ocak’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılacak. İki gün sürecek etkinlikte 500 kanser hastası ve ailelerinin tüm ihtiyaçları karşılanacak. İki günlük etkinlikte 300 gönüllü çalışacak. Eğlenceler, çekilişler, çocuklar için yarışmalar düzenlenecek.

SİZ DE DESTEK OLUN

LÖSEV İyilikler Çarşısı için destek çağrısında da bulundu. LÖSEV’in sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, “Yalnızca lösemili çocuklar ve kanser hastalarımızın LÖSEV Parası ile alışveriş yapabileceği İyilikler Çarşısı’na ürünleri ile katkıda bulunacak tüm firma- kuruluş ve resmi kurumları lösemili çocuklarımız için sosyal sorumluluğa davet ediyoruz” denildi.