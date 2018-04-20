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    İyilik yap denize atma

    Kadri KAYA/DHA
    20.04.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    TURİZM Haftası kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, İlçe Turizm Bürosu, Deniz Ticaret Odası ve Deniz Temiz Derneği ortak organizasyonuyla deniz temizliği yapıldı.

    ‘İyilik yap, denize atma’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte 20 gönüllü dalgıç denizde temizlik çalışması yaptı. İki saat süren çalışma sonunda yaklaşık üç çöp konteynerini dolduracak kadar atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar arasında balık kasalarından sandalye, tabure ve masalara, plastik borulardan metal atıklara kadar birçok atık yer aldı.

    Deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının sadece deniz canlılarına değil, insan yaşamına olan etkilerine dikkat çekmek istediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, "Daha temiz bir deniz, daha temiz bir çevre ve sürdürebilir bir turizm için hepimizin bu çalışmalara katılacağına inanıyorum" dedi.

    Etiketler: deniz temizliği , gazetehaberleri , gündem
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