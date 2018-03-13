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    İyilik ödülü ‘Hayat Tamircisi’ne

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Hürriyet gazetesinin 2 Ağustos 2017 tarihli sayısının manşetinde ‘Hayat Tamircisi’ başlığıyla yer alan Hasan Kızıl, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ‘Uluslararası İyilik Ödülü’yle ödüllendirildi.

    Mardin’de engelli hayvanlara kendi imkânlarıyla yürüteç ve protez yapan Kızıl, dün ödülünü Beştepe’deki törende aldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Uluslararası İyilik Ödülü verilen diğer isimler şöyle: “Tanzanya’da Masaili bölgesinden bir çiftçi ile evlendikten sonra bölgedeki çocukların ve kadınların eğitimine destek olan Sevde Sevan Usak, İstanbul’daki bakkal dükkanında okudukları kitap karşılığında çocuklara istedikleri bir şeyi bedava veren Kanber Bozan, Kanada’nın Montreal kentinde Müslüman lokantasında parası olmadığını söyleyen herkese ücretsiz yemek veren Yahya Hashemi, gündüzleri üniversitede öğretim üyesi geceleri ise kimsesizlere el uzatan bir yardımsever olarak tanınan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman, 1978 yılında Libya’dan ABD’ye göç ettikten sonra kimsesiz çocukları evlat edinen Muhammed Bzeek, Kadıköy Tarihi Hasanpaşa Camisi’nde din görevlisi olarak çalışan ve sokakta kalanlara rehabilite çalışmalarında görev alan Levent Uçkan.”

    Hayat tamircisi muhtaç hayvanların yanındaHayat tamircisi muhtaç hayvanların yanında

    Etiketler: Hayat Tamircisi , gazetehaberleri , Hasan Kızıl , gündem
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