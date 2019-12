İyilik minibüsü

Mehmet Şirin Çiçek, Bakırköy-Zeytinburnu hattında sefer yapan bir minibüs şoförü. Ancak onu diğerlerinden ayıran bir şey var. O da minibüsünün her boş noktasına astığı mesajlar. Minibüsüne kadın haklarından, çocuk istismarına, çevre temizliğinden hayvan haklarına onlarca konuda afiş yerleştirmiş. 10 yıldır İstanbul’da şoförlük yaptığını söyleyen Çiçek, üç yıldır minibüsüne farkındalık yaratan afişler astığını anlatıyor. Minibüsünde su satarak her gün sokak 100’den fazla sokak hayvanına mama ve su aldığını ifade eden Çiçek hem kendi kazancının bir bölümüyle hem de sudan kazandığı paralarla iki çocuğun da eğitim masraflarını karşılıyor. Çiçek minibüsünün hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Ülkede yaşanan her türlü ayrımcılık ve şiddet olayı beni ilgilendiriyor. İlk olarak çocuk istismarına karşı afişler asmaya başladım, daha sonra ekmek teknemde dünyada var olan tüm sorunlarla ilgili afişlere yer verdim. Zaten kendimi uzun yıllardır kadın hakları, hayvan hakları ve çocuk hakları savunucusu olarak görüyorum. Bir şekilde faydalı bir iş yapmak istedim. Bu girişim diğer arkadaşlarıma da örnek oldu. Bakırköy-Zeytinburnu hattında 120 araç var ve en az 25-30 minibüste benimki kadar olmasa da farkındalık yaratacak afişler bulunuyor.

BU MİNİBÜSTE KİMSE KÖTÜLÜK YAPMAZ

Ben her zaman ‘bağlı olduğum tek örgüt insanlık’ diyorum. Yolculardan çok olumlu tepkiler geliyor. Özellikle kadınlar çok mutlu oluyor. Gelip sarılanlar, teşekkür edenler oluyor. Su alarak sokak hayvanlarına destek olan çok sayıda insan var. Ben afişlerin farkındalık yarattığını da düşünüyorum. İçinde kötü niyet olan bir insan bu afişlerin olduğu bir ortamda bunu ortaya çıkaramaz. Bu minibüste kesinlikle taciz yaşanmaz.”

YENİ HEDEFİ AKÜLÜ ARAÇ

MİNİBÜS şoförlerinin toplumda olumsuz bir imajı olduğunu ve bunu da kırmak istediğini söyleyen Çiçek şöyle konuşuyor: “Dünyadaki her soruna vicdanla ve insanlıkla yaklaşılması gerektiğini savunuyorum. Bu sosyal sorumluluk çalışmamın her yere yayılmasını istiyorum. Örneğin metrobüslerde reklam yerine kadın hakları ile ilgili bir köşe olsa ya da minibüslerde saçma sapan yazılar yerine toplumun sorunlarına işaret eden mesajlar olsa fena mı olur? Su satışından elde ettiğimiz gelirleri arttırmak, bu çalışmayı Türkiye’nin her yanına yaymak istiyorum. Daha fazla gelir elde edebildiğimiz noktada engelli çocuklarımıza akülü araç bağışlama planım var.”