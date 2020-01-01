İyilik meleği minik Picasso

ALTIN çocuk’ diye anılan Mikail Akar, Köln’de doğdu. 4 yaşından bu yana resim yapan Mikail’in tabloları 15 bin Euro’ya kadar alıcı buluyor. Mikail son olarak Noel’de bir hayır kurumu için yaptığı ve bağışladığı tabloyla gündeme geldi. Annesi Elvan Akar, Mikail’in sanatsal yeteneğinin dördüncü doğum gününde alınan hediyeyle ortaya çıktığını söylüyor. Anne Akar, “Ona bir tuval ve dört ayrı renk boya aldık. Tuvale bir şeyler çizdi. Eşime akşam gösterdiğimde bana ‘Sende gizli yetenek varmış. Bundan sonra resim yapsana’ dedi. Ben de ona ‘Ben değil, Mikail yaptı’ deyince çok şaşırdı. Bunları sosyal medyada paylaştık. İnanılmaz ilgi ve beğeni topladı. O günden beri Mikail ara vermeden çiziyor. Üç odalı evden yedi odalı eve çıktık. Evin üç odasını Mikail rahat çalışsın diye ona ayırdık. Bir odada boya yapıyor, birinde tablolarının kurutuyor, diğerini de depo olarak kullanıyor” diye anlattı.

MANUEL NEUER İSTEDİ

İlk sergisini 4 yaşındayken Düsseldorf’ta mütevazı bir galeride açan Mikail, şimdiye kadar sekiz sergi açtı. Yedinci sergisinde 20 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulan Mikail, son sergisini Alman milli takım ve Bayern Münih’in hem kaptanı hem de kalecisi olan Manuel Neuer’in vakfının yararına açtı. Manuel Neuer ve Mikail’in 11’i adlı sergide hem orijinal tablo hem de kopyaları kapış kapış satıldı.

Neuer ile birlikte tuvalin başına geçen Mikail’in ortaya çıkardığı orijinal tablo ve bu tablonun dışında yaptığı 11 eseri Berlin’deki Bankhaus August Lenz’in Galerisi’nde sergilendi. Satışa çıkarılan 12 eserin altısı hemen o gece alıcı buldu. Elde edilen gelirin bir bölümü Manuel Neuer’in vakfının açacağı çocuk yuvası için harcanacak. Baba Kerem Akar, “Manuel Neuer Mikail’i basından tanıyor ve ona hayran. Açacakları yuva için Mikail’in kendileriyle işbirliği yapıp yapmayacağını sordu. Biz de Mikail’e söyledik. O da kabul etti. Manuel Neuer ile Mikail ortak bir tablo yaptılar. Neuer, Mikail’e ilk kez eline fırça alıp tuvali boyadığını söyledi” diye aktardı.

KAZANCI BANKADA

Mikail, Noel’de ise bu kez evsizler için fırçayı eline aldı. Sanat eleştirmenlerinin 15 bin Euro değer biçtikleri tabloyu Mikail evsizler için çalışan derneğe bağışladı. Satışından elde edilecek gelirin tamamı evsizler için kullanılacak. Tablolardan elde edilen gelir minik ressamın banka hesabında toplanıyor. Ressam Mikail, 2020 yılında Almanya, Hollanda, Fransa ve Japonya’da sergi açmaya hazırlanıyor. Ailesinin aklında ise İstanbul’da bir sergi açmak var.