Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İYİ Parti’ye ‘merkez’ eleştirisi: MHP'li oranı çok

    İYİ Parti’ye ‘merkez’ eleştirisi: MHP'li oranı çok

    Umut ERDEM/ANKARA
    21.02.2018 - 20:56 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aralarında eski Ticaret ve Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, eski ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan, eski Devlet Bakanı Aydın Tümen gibi isimlerin yer aldığı siyasetçilerle önceki akşam istişare yemeğinde bir araya geldi.

     Ankara Çukurambar’daki Point Otel’de düzenlenen yemeğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Partinin yol haritası için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen yemeğin basına kapalı bölümünde, eski merkez sağ partili isimlerden eleştiriler yöneltildiği öğrenildi.

    SAYI DÜŞÜRÜLECEK

    ANAP ve DYP kökenli siyasetçilerden Akşener’e, parti konusunda en fazla “partide çok MHP’li olması” nedeniyle eleştiri geldi. Siyasetçiler, Akşener’in, her kesimi kucaklayan yeni bir parti kurduğunu belirterek, “Bu partinin artık yüzünü tüm Türkiye’ye dönmesi gerekiyor. Bu ülkede bir merkez sağ partiye ihtiyaç var. İYİ Parti’nin çıkışı güzel; ancak bu çıkışta gün geçtikçe düşüş ivmeleri gözleniyor. Çünkü partide eski MHP’li sayısı çok fazla. Özellikle teşkilatlarda” dediler. Akşener bu eleştiri karşısında “partideki MHP’li sayısının 1 Nisan’da yapılacak kurultayda düşürüleceğini” söyledi.

    Akşener’e gelen eleştirilerden diğeri ise “partinin yeteri kadar kamuoyunda tartışılmaması” yönünde oldu. “Akşener’in, Anadolu’ya yaptığı ziyaretlerin anlamlı olduğu ancak partinin kamuoyunda daha fazla konuşulur hale gelmesi gerektiği” vurgulandı. Akşener’e, DYP’nin 1980’li yıllardan sonra hazırlanan ‘Konuşan Türkiye’ kitabı da örnek verilerek, “Korkan değil, konuşan Türkiye” olmalı. Reformist atılımlara ihtiyaç var” denildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , iyi parti , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri