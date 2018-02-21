İYİ Parti’ye ‘merkez’ eleştirisi: MHP'li oranı çok

Ankara Çukurambar’daki Point Otel’de düzenlenen yemeğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Partinin yol haritası için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen yemeğin basına kapalı bölümünde, eski merkez sağ partili isimlerden eleştiriler yöneltildiği öğrenildi.

SAYI DÜŞÜRÜLECEK

ANAP ve DYP kökenli siyasetçilerden Akşener’e, parti konusunda en fazla “partide çok MHP’li olması” nedeniyle eleştiri geldi. Siyasetçiler, Akşener’in, her kesimi kucaklayan yeni bir parti kurduğunu belirterek, “Bu partinin artık yüzünü tüm Türkiye’ye dönmesi gerekiyor. Bu ülkede bir merkez sağ partiye ihtiyaç var. İYİ Parti’nin çıkışı güzel; ancak bu çıkışta gün geçtikçe düşüş ivmeleri gözleniyor. Çünkü partide eski MHP’li sayısı çok fazla. Özellikle teşkilatlarda” dediler. Akşener bu eleştiri karşısında “partideki MHP’li sayısının 1 Nisan’da yapılacak kurultayda düşürüleceğini” söyledi.

Akşener’e gelen eleştirilerden diğeri ise “partinin yeteri kadar kamuoyunda tartışılmaması” yönünde oldu. “Akşener’in, Anadolu’ya yaptığı ziyaretlerin anlamlı olduğu ancak partinin kamuoyunda daha fazla konuşulur hale gelmesi gerektiği” vurgulandı. Akşener’e, DYP’nin 1980’li yıllardan sonra hazırlanan ‘Konuşan Türkiye’ kitabı da örnek verilerek, “Korkan değil, konuşan Türkiye” olmalı. Reformist atılımlara ihtiyaç var” denildi.