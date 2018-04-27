Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İYİ Parti'ye geçen 15 vekil geri mi dönüyor?

    İYİ Parti'ye geçen 15 vekil geri mi dönüyor?

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, "Seçime girebilir" kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin durumu merak ediliyor. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'li kaynaklara dayandırarak 15 vekilin İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinden aday olabileceğini yazdı

    CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin durumu ile ilgili Muharrem Sarıkaya, Gazete Habertürk'teki köşesinde şunları yazdı:

    Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı.

    Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek.

    CHP’nin etkin ismi, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dedi.

    Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi.

    Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor...

    Abdullah Gülün 10 temel yanlışıAbdullah Gül'ün 10 temel yanlışı

    Kılıçdaroğlu’ndan ikinci tur formülüKılıçdaroğlu’ndan ikinci tur formülü

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (26.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: CHP'den isitfa eden 15 vekil , cumhurbaşkanlığı seçimi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri