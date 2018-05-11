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    İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye döndü

    ANKARA
    11.05.2018 - 00:00 | Son Güncelleme:

    CHP’den, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) engeline takılmadan seçimlere girebilmesi için İYİ Parti’ye ‘gönderilen’ 15 milletvekili, 100 bin imza barajını geçen Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının YSK tarafından ilan edilmesinin ardından yuvaya döndü.

    İYİ PARTİ UĞURLADI
    İYİ Parti’ye ağlayarak giden milletvekillerinin basın toplantısında neşeli oldukları gözlendi. İYİ Parti’den istifa eden 15 milletvekilinin CHP’ye geri dönmesi TBMM’de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

    Toplantıya, 15 milletvekilinin yanı sıra CHP grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray katıldı.

    Toplantıda konuşan Özkoç, 15 milletvekilinin ismini okuyarak “Onbeşliler artık yuvada. Görevleri tamam. Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü bir Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır diyen 15 arkadaşımız görevlerini yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar” dedi. Özgür Özel de “Tarih onları yaptıkları bu kutlu, bu büyük görevle anacak” diye konuştu. İYİ Partili Çıray ise, “Samimiyetle bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve 15 milletvekiline sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

    CHP Grup Başkanvekili Özel, 15 milletvekilini alınlarından öperek partiye kabul etti. CHP’ye üye yapılan 15 kişi, milletvekili aday adayı oldu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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