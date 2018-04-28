İYİ Parti'ye 7 günde 100 bini aşkın başvuru

İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı için komisyon kurdu. Partinin ‘gönüllü’ ve resmi üyeliğine bir haftada 100 bini aşkın başvuru olduğu bildirildi. Ağırlıkla kadın ve gençlerden oluşan üyeler, sandık eğitimleri alacak ve seçim kampanyalarında destek sağlayacak.



GAZİDEN PARA ALINMAYACAK

İYİ Parti, başvuruları pazartesi günü başlayacak milletvekili aday adaylığı için komisyon kurdu. Komisyonda Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özdağ, Kazım Ataoğlu, İsmail Koncuk ve Ayfer Yılmaz yer alıyor. Aday adaylığı başvuruları 4 Mayıs’ta saat 17.00’de sona erecek. Milletvekilliği aday adaylığı için 5 bin liralık başvuru ücreti belirlendi. Gençler ve kadınlar 2 bin 500 lira ile aday adayı olabilecekken, gazilerin yapacağı adaylık başvurusu için ise ücret alınmayacak. Gönüllü ve resmi üyelik için oluşturulan ve “iyiparti.org.tr” internet sitesi üzerinden devreye giren sistemde yoğunluk yaşanıyor. İYİ Parti Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Saltuk Buğra Kavuncu, “Sistem üzerinden üyelik başvurusunda bir haftada 100 bini aştık. Türkiye’nin dört bir yanından katılım var” dedi.



TEŞKİLATLARA UYARI

Akşener’in adaylığına yönelik imza sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için de komisyon oluşturuldu. 100 bin imzanın sorunsuz toplanabilmesi için de teşkilatlar uyarıldı.



