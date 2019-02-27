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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İYİ Parti’nin Kocamaz itirazına ret

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İYİ Parti’nin Kocamaz itirazına ret

YSK, İYİ Parti’nin Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının ‘başvurunun süresi içinde yapılmadığı’ gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Kesin nitelik taşıyan kararda şöyle denildi: “Mersin İl Seçim Kurulu’nca 20/02/2019 tarihli kararda; İYİ Parti yetkilisi Orhan Galip tarafından Kocamaz’a ait belgeler Mersin İl Seçim Kurulu başkanlığına ibraz edilmesi gerekirken, ancak dilekçe bazında aday olduğu belirtilerek evrakların saat 17.26’da teslim edilmiş olduğu, Orhan Galip’in Kocamaz adına verilen başvuru taleplerinin yasal süre geçtikten sonra yapılmış olması nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 2972 sayılı kanunun 12. maddesi ve YSK’nın kabul edilen seçim takvimi uyarınca, Mersin İl Seçim Kurulu’nca kararı kaldıracak hukuki bir sebep bulunmadığı gibi tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından, talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”
Mersin İl Seçim Kurulu’nun, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den adaylığını reddetmesine karşı yapılan itiraz ise henüz YSK’da ele alınmadı.

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