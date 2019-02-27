İYİ Parti’nin Kocamaz itirazına ret
YSK, İYİ Parti’nin Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının ‘başvurunun süresi içinde yapılmadığı’ gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.
Kesin nitelik taşıyan kararda şöyle denildi: “Mersin İl Seçim Kurulu’nca 20/02/2019 tarihli kararda; İYİ Parti yetkilisi Orhan Galip tarafından Kocamaz’a ait belgeler Mersin İl Seçim Kurulu başkanlığına ibraz edilmesi gerekirken, ancak dilekçe bazında aday olduğu belirtilerek evrakların saat 17.26’da teslim edilmiş olduğu, Orhan Galip’in Kocamaz adına verilen başvuru taleplerinin yasal süre geçtikten sonra yapılmış olması nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 2972 sayılı kanunun 12. maddesi ve YSK’nın kabul edilen seçim takvimi uyarınca, Mersin İl Seçim Kurulu’nca kararı kaldıracak hukuki bir sebep bulunmadığı gibi tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından, talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”
Mersin İl Seçim Kurulu’nun, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den adaylığını reddetmesine karşı yapılan itiraz ise henüz YSK’da ele alınmadı.
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