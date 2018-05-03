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    İyi Parti’nin imza hesabı

    Umut ERDEM
    03.05.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplama hesabı yapıyor.

    Partinin hesabına göre, altı günde her ilçeden, her gün 25 seçmenin ilçe seçim kurullarına vereceği imza Akşener’in adaylığı için yetiyor. Türkiye’de 957 ilçe olmasından yola çıkarak yapılan hesapta, Doğu illeriyle ilgili tereddütler var. Hakkâri, Şırnak, Mardin gibi HDP’nin güçlü olduğu illerde Akşener’e imza verilmeyebileceği de düşünülüyor. Bu durumda ise Batı’da ve büyükşehirlerde her gün 25’ten daha fazla seçmenin oy vermesi için çalışma yapılacak. Bu arada İYİ Parti yönetimi, milletvekilliği seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunanlar için komisyon oluşturdu. FETÖ ve PKK ile ilgili hakkında en ufak bir soruşturma olan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek. 

    DP’NİN ADAYI AKŞENER

    İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından. Uysal, “DP olarak yaptığımız istişarelerin sonunda Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı almış bulunuyoruz” dedi. (Gamze KOLCU)

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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