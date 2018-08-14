İYİ Partinin iki kurucu ilçe başkanı istifa etti
İYİ Partinin Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdinin istifasının ardından Erbaa Kurucu İlçe Başkanı Engin Gürbüz ve Niksar Kurucu İlçe Başkanı Murat Basut da istifa etti.
İYİ Parti’nin Erbaa ve Niksar kurucu ilçe başkanları yaptıkları yazılı açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Görevinden istifa eden İYİ Parti Erbaa İlçe Başkanı Gürbüz şunları kaydetti: ”Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda 20 Mart 2018 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bu güne şerefle yürüttüğüm İYİ parti Erbaa İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimin bayrağını daha yükseklere taşıyacak daha yeni daha dinamik arkadaşlarıma teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Sayın Meral Akşenere, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcım Koray Aydın ve Sevgili İl Başkanım Afşin Ünverdi beyefendiye teşekkür ederim. Oluşacak yeni yönetim kurulumuza başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah.
İstifa eden Niksar İlçe Başkanı Murat Basut ise şunları söyledi:
”Gurur duyarak ve severek bugüne kadar yürütmüş olduğum İYİ Parti Niksar ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerken ölene kadar İYİ Partinin başarısı için bir neferi olarak çalışacağımın sözünü veriyorum. Bu ana kadar benimle birlikte çalışan hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İYİ Partili tüm kardeşlerime Teşekkür ediyorum”
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