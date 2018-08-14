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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
14.08.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

İYİ Partinin iki kurucu ilçe başkanı istifa etti

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İYİ Partinin iki kurucu ilçe başkanı istifa etti

İYİ Partinin Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdinin istifasının ardından Erbaa Kurucu İlçe Başkanı Engin Gürbüz ve Niksar Kurucu İlçe Başkanı Murat Basut da istifa etti.

İYİ Parti’nin Erbaa ve Niksar kurucu ilçe başkanları yaptıkları yazılı açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Görevinden istifa eden İYİ Parti Erbaa İlçe Başkanı Gürbüz şunları kaydetti: ”Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda 20 Mart 2018 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bu güne şerefle yürüttüğüm İYİ parti Erbaa İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimin bayrağını daha yükseklere taşıyacak daha yeni daha dinamik arkadaşlarıma teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Sayın Meral Akşenere, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcım Koray Aydın ve Sevgili İl Başkanım Afşin Ünverdi beyefendiye teşekkür ederim. Oluşacak yeni yönetim kurulumuza başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah.

İstifa eden Niksar İlçe Başkanı Murat Basut ise şunları söyledi:

”Gurur duyarak ve severek bugüne kadar yürütmüş olduğum İYİ Parti Niksar ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerken ölene kadar İYİ Partinin başarısı için bir neferi olarak çalışacağımın sözünü veriyorum. Bu ana kadar benimle birlikte çalışan hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İYİ Partili tüm kardeşlerime Teşekkür ediyorum”

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