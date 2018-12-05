İYİ Parti’nin EYT teklifi reddedildi
İYİ Parti’nin, TBMM Genel Kurulu’nda “emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)” ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kabul oyu verdiği önergenin sahibi İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün konuşmasında, “Siyasi rekabeti bir kenara bırakalım ve bu meseleye siyaset ve partilerüstü bir mesele olarak yaklaşalım. Bu hak gasbının ve mücadelesinin sağcısı, solcusu, şu partilisi, bu partilisi yoktur” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “MHP’nin kanun teklifi daha farklı. Gündeme geldiğinde de hep birlikte Meclis’te uzlaşma hâlinde çıkaracağız”diye konuştu.
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