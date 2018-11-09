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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.11.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

"İYİ Parti'nin adaylığını tercih etmesini çok isterim"

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"İYİ Parti'nin adaylığını tercih etmesini çok isterim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın yerel seçimde İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini çok istediğini söyledi.

Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Çayyolu temsilciliğinin "geleneksel kuru fasulye gününde" gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararıyla ilgili bir soru üzerine Akşener, bu tavrı temkinle karşılamanın doğru olacağını, nitekim iktidarın da konuyla ilgili temkinli beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik bir soruya Akşener, "Benim kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey'in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair bilgim yok. Kendisiyle ilgili şahsen atılmış bir adımım yok. Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." yanıtını verdi.

Partinin yerel seçim çalışmalarına değinen Akşener, "Kendi gücünün farkında bir siyasi partiyiz. Biz pek çok yeri kendi imkanlarımızla kazanabilir bir konumdayız." dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adaylığı için de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise Akşener, "Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardır, 'Doğmamış bebeğe don biçmeyin.' İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini mutlulukla karşılaşırız, çok seviniriz." değerlendirmesini yaptı. 

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