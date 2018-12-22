İYİ Parti’nin 15 adayı belli oldu
İYİ Parti, 15 il için belediye başkan adaylarını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamada, CHP ile yapılan ‘güç birliği’ kapsamında, CHP’nin aday çıkartmayacağı Balıkesir, Denizli ve Trabzon adayları açıklanırken, MHP’nin kalesi olarak bilinen Osmaniye’de Davut Çuhadar aday gösterildi.
Listede daha önce açıklanan Trabzon, Balıkesir, Isparta, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar ve Mersin adayları da yer aldı. Isparta’ya Gökmen Gökmenoğlu, Elazığ’a Ali Şekerdağ, Niğde’ye Mümin İnan, Afyonkarahisar’a Mahmut Kocak, Mersin’e Burhanettin Kocamaz, Balıkesir’e İsmail Ok, Trabzon’a Atakan Aksoy’un ismi açıklanmıştı. Bu isimlere ek olarak dün 8 yeni aday daha açıklandı. Bu isimler şöyle: “Denizli Ümit Bahtiyar, Erzurum Mahmut Uykusuz, Çankırı Raif Oktay, Nevşehir Mehmet Özkan, Kars Settar Kaya, Kırıkkale Mahir Yılmaz, Uşak Muhammet Gür, Osmaniye Davut Çuhadar.”
Çuhadar, Osmaniye’de 2004–2009 arasında AK Parti’den belediye başkanlığı yapmıştı. Denizli adayı Bahtiyar, 2009 yerel ve 2011 genel seçimlerinde MHP’den aday olmuştu.
MHP MYK ÜYESİYDİ
Çankırı adayı Oktay, 1989-1994 yılları arasında DYP’den belediye başkanlığı yapmıştı. Nevşehir adayı Özkan ise 2014’de AK Parti’den belediye başkan aday adayı olmuştu. Kars adayı Kaya da 2004 ve 2009 seçimlerinde MHP’den aday olmuş 2009’daki kongrede MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. ◊
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