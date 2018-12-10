İYİ Partili vekile Meclis'ten geçici çıkarma cezası
Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP arasında yerel seçime yönelik kirli bir ittifak pazarlığı içinde bulunduğu, İYİ Parti'nin de bu oyunun parçası olduğuna ilişkin sözleri üzerine Muş'a sinkaflı küfür eden İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e Meclis'ten iki birleşim geçici çıkarma cezası verildi.
Öztürk'ün sinkaflı ifadeleri üzerine AK Partili onlarca milletvekili İYİ Parti sıralarına yönelmiş, kürsü önünde yaşanan arbede üzerine Yıldırım, görüşmelere ara vermek zorunda kalmıştı.
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