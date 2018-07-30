İYİ Partili Aytun Çıray'dan Akşener açıklaması
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı’nda Meral Akşener’e kurultaya hazırlık süreciyle ilgili bilgi verildiğini belirterek, “Parti olarak kendisini kurultaya davet ettik. Şüphesiz katılacaktır” dedi. Çıray'ın yazılı açıklamasında ise, "Delegelerin önerisiyle yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Aytun Çıray, “Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız. Orada bir değişiklik yok. Tüm delegeler, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun ortak adayı Sayın Akşener’dir. Sayın Akşener hala Genel Başkanımız. Yürüyen Kurultay süreciyle ilgili bilgi verdik ve Kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızda bulunduk” dedi.
Çıray, Başkanlık Divanı’nda “memleket meselelerinin de konuşulduğunu” söylerken, Akşener’in aday gösterilmesine ilişkin değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, “Hiçbir beyanda bulunmadı” dedi. “Sayın Akşener, kurultaya katılacak mı” sorusu üzerine ise Çıray, “Tabii ki. Şüphesiz. Davet ediyoruz. Partinin ortak adayı” diye konuştu.
Çıray'ın yazılı açıklaması ise şöyle:
"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.
Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.
Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;
Genel Başkanımızın, kongrede “Delegelerin önerisiyle” yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.
İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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