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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.11.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin açıklaması kabul edilemez

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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Grup Başkanvekilimizin açıklaması kabul edilemez

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, AK Parti ile koalisyon sözlerine ilişkin, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'nin, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkan bir siyasi hareket olduğunu belirten Ağıralioğlu, temel amaçlarının, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmak olduğunu söyledi. Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bursa'da bir soru üzerine, AK Parti ile koalisyon sözlerini değerlendiren Ağıralioğlu, "Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir" dedi.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ağır şartların, partilerince mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görüldüğünü kaydederek, "Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir. Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına asla müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir" diye konuştu.

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