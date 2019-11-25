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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
25.11.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

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İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.  İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı toplantıda Ağıralioğlu, parti olarak millete hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ağıralioğlu, el birliğiyle memleketin ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.  Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'SİYASİ BİRLİKTELİK VE İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.

 

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