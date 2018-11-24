İYİ Parti’den yasa teklifi: İnternetten silah satışı yasaklansın
İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, internet, telefon ve sosyal medya aracılığıyla silah satışının yasaklanması için yasa teklifi verdi.
Andican, şu açıklamayı yaptı:
RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ
“Türkiye’de her yıl 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Şiddeti Önleme programında ateşli silahlara erişimin kısıtlanmasını alınacak ilk 3 sıradaki önlemler içerisinde önermektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 2017 yılı bireysel silahlanma raporuna göre, son 2.5 yılda 250 bin silah ruhsatı verilmiş olup, raporda son 10 yılda ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin, ruhsatsız ateşli silahla 159 bin suç işlendiği açıklanmıştır. Bu tablonun başında silaha ulaşmanın kolaylığı gelmektedir. Kanun teklifimiz ile vatandaşımızın can güvenliğinin korunması ve suç oranlarının azaltılması; ruhsatsız, emniyetten satınalma belgesi olmadan resmi silah satışının engellenmesi ve kaçak silah üretiminin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.”
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