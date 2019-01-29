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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.01.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

İYİ Parti'den teşkilatlarına 'işbirliği' genelgesi

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İYİ Parti'den teşkilatlarına 'işbirliği' genelgesi

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına bir genelge göndererek, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine titizlikle uyulmasını ve fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesini istedi.

Koray Aydın imzasıyla dün gönderilen genelgede, İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimlere işbirliği içinde katılma kararının alındığı bildirildi. Yerel seçimlerde 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde işbirliğine gidildiğini kaydeden Aydın, "Buna göre işbirliği 10 büyükşehirde İYİ Parti, 13 büyükşehirde ise CHP çatısı altında gerçekleştirilecektir. Her iki parti arasında yapılan protokole göre 23 büyükşehirde bulunan 415 ilçe belediyesinin 114'ünde İYİ Parti ve 209'unda CHP adaylarının desteklenmesi karara bağlanmış; 92 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir" dedi

'79'UNDA İYİ PARTİ, 78'İNDE CHP DESTEKLENECEK'

Koray Aydın, büyükşehir olmayan 51 ilin 27'sinde gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili detayları da ilk kez kamuoyu ile paylaştı. 27 ilin ilçeleri ve beldelerinde de işbirliği yapılacağına dikkati çeken Aydın, şunları ifade etti:
"İşbirliği yapılan 27 ilden 11 il belediyesinde İYİ Parti'nin desteklenmesi kararlaştırılırken, 16 il belediyesinde ise CHP'nin desteklenmesi uygun görülmüştür. 27 ilde, merkez belediyelerin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinde de işbirliğine gidilmiştir. Her iki partinin il başkanlıklarına verilen yetki çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde şimdiye kadar karara bağlanan 181 ilçe belediyesinin 79'unda İYİ Parti'nin, 78'inde CHP'nin desteklenmesi, 24 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir. İlçelerin yanı sıra 13 beldenin 8'inde İYİ Parti'nin desteklenmesi benimsenirken, 5 beldede CHP'nin desteklenmesi kararlaştırılmıştır."

'İŞBİRLİĞİ RUHUNUN KORUNMASI İÇİN SEFERBER OLUNACAK'

İYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında olmayan 31 ilde de işbirliği ruhuna uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, genelgede "Toplam 50 il, 596 ilçe ve çok sayıda beldeyi kapsayan İYİ Parti, CHP işbirliği, partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür. Her iki parti arasında 50 ilde yapılan işbirliği, geriye kalan 31 ili şeklen kapsamasa bile bu illerimizde de işbirliği ruhu içinde hareket edilecek; sonuç olarak 81 ilde milletimizin azami desteğini almak için seferber olunacaktır" dedi.

AK Parti ve MHP'nin kullandığı 'illet' ve 'zillet' söylemlerine de tepki gösteren Koray Aydın, partinin tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile yetkili kurullarının aldığı kararlara uyulması için gerekli titizliğin gösterilmesini istedi.

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